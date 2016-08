BNN haalt uit naar NPO3-baas Suzanne Kunzeler

,,Over NPO-content moet nagedacht zijn, het moet iets toevoegen. Prima als je via YouTube direct in contact staat met je doelgroep, maar het is niet per se content die wij op een podium tillen", zei Kunzeler afgelopen zaterdag in het Parool. Deze opmerking schiet in het verkeerde keelgat bij BNN. De makers van het internetprogramma van Tim Hofman voelen zich ondergewaardeerd.



Internet

,,Dat een platform, met nu bijna 140.000 abonnees binnen tien weken, dat jongeren vermaakt, maar ook een stem geeft door er voor ze te zijn als ze een probleem - hoe klein ook - niets toevoegt aan de NPO. Dat de implicatie dat #BOOS geen podium verdient, daar echt is. En nóg gekker: dat het niet al een podium hééft. Want #BOOS hééft een podium, namelijk internet. En internet is nogal groot in 2016", schrijven ze op hun eigen site. Daar voegen ze de hashtag #sad aan toe, om aan te geven dat ze teleurgesteld zijn.



Ook zijn de makers het niet eens met de opmerking dat er met YouTube-kijkcijfers getoverd wordt. Ze wijzen Kunzeler erop dat bij de televisie al jaren met 1235 kastjes wordt gewerkt en dat er maar 2800 mensen worden geraadpleegd.



Doelgroep

Daarnaast attenderen de BNN'ers Kunzeler enigszins cynisch op de doelgroep die zij wel met het programma bereiken. ,,En goed, we zouden kunnen gooien met het gegeven dat NPO3 op zoek is naar de kijker tussen de 20 en 35, wegens een daling van 50 naar 40 procent afgelopen jaar. En dat 72% van de #BOOS-kijkers precies in die categorie valt. Dat NPO3.nl een miljoen bezoekers per maand heeft en #BOOS - met tien minuten beeld per week- ruim twee miljoen, maar dat zou flauw zijn. Doen we dus niet."



Suzanne Kunzeler was vanavond niet in de gelegenheid om te reageren.