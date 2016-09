De 68ste Emmy Awards uitgereikt in Los Angeles

De eerste prijs van de avond ging naar komiek Louie Anderson (63) voor zijn bijrol in de serie Baskets. Hij speelt daarin de vrouw Christine Baskets. Anderson heeft zijn werk voor de serie eerder 'de rol van zijn leven' genoemd. Kate McKinnon kreeg de award voor beste bijrol in een komedie voor haar werk in sketchprogramma Saturday Night Live. McKinnon speelde dit jaar een rol in de remake van Ghostbusters.



Beste regisseur van een comedyserie is Jill Soloway voor de Amazonserie Transparent, over een Joodse vader die uit de kast komt als transgender. Julia Louis-Dreyfus schreef geschiedenis: ze won haar zevende Emmy. Louis-Dreyfus kreeg de award voor de rol van Selina Meyer in Veep. Het was haar vierde Emmy voor het spelen van Meyer.



Enkele favorieten zijn Game of Thrones voor beste dramaserie en Veep voor beste comedyserie, beide van betaalzender HBO. Streamingdienst Netflix is voor het eerst genomineerd in de categorieën beste acteur en beste actrice: Kevin Spacey en Robin Wright maken allebei kans op een beeldje.