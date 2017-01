Diane Lockhart mag flink schelden in spin-off The Good Wife

,,De karakters zijn niet heel anders, maar ze gebruiken scheldwoorden die ze ook in het echte leven zouden gebruiken'', aldus Michelle King, een van de makers. Zo komen uit de mond van de normaal zo classy Diane Lockhart nu woorden als 'f*ck', 'motherf*cker' en 'son of a bitch'.



The Good Fight, zoals de spin-off heet, is volgens de makers 'gevormd' door de winst van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen van november. Delen van het script zijn bijvoorbeeld snel herschreven. In de show is onder meer te zien hoe de tegenstanders van de miljardair op zijn overwinning reageren.



Actrice Julianna Margulies, die als Alicia Florrick de hoofdrol speelde in The Good Wife, is in de spin-off niet te zien. De serie is in Amerika vanaf 19 februari te bekijken. Het is niet duidelijk wanneer het programma in ons land beschikbaar is.