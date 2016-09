Dieuwke Wynia na elf jaar weg bij De Wereld Draait Door

Interview Dave gaat op zichzelf wonen maar neemt wel een werkster

7 september Realityster en dj Dave Roelvink (22) blikt terug op een bewogen jaar. Hij misdroeg zich op een feestje waar de rechter nog uitspraak over moet doen, en de zoon van volkszanger Dries deed mee aan Expeditie Robinson. Maar nu is het tijd voor een nieuwe stap in zijn leven: het ouderlijk huis verlaten. Hoe dat gaat is donderdag te zien in zijn eigen tiendelige RTL XL-realityserie 'Dave het huis uit'.