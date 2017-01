Dramaserie KLEM boeit 1,4 miljoen kijkers

Peter Jan maakt pijnlijke val na watergevecht met Virginia

17 januari Een klusje in de tuin is voor voormalig presentator en inmiddels reallifesoap-ster Peter Jan Rens niet best afgelopen. De 66-jarige Peter Jan gleed, nadat hij hulp kreeg van zijn verloofde Virginia van Eck (23), pardoes uit over de gladde tuinbestrating. ,,Auw! Aaa-aaah'', kreunde 'Meneer Kaktus', zo is te zien in een video die is vrijgegeven aan het AD.