Ed Sheeran in College Tour: Zorg dat je géén plan B hebt

,,Het is altijd afwachten met mensen met deze grootte hoe het dan loopt bij zo'n interview. Toen hij een paar minuten voordat de opnames begonnen binnen kwam lopen, vroeg ik hem nog: ,,Heeft iemand je verteld wat de bedoeling is?" Hij wist dat hij een interview met mij had en een liedje zou spelen. Toen heb ik hem uitgelegd dat er ook honderd studenten bij zouden zijn die vragen mochten stellen. Dat was hem niet verteld, maar dat was geen probleem. Hij was extreem aardig en benaderbaar. Dat had ik vooraf wel gehoord en gelezen. Toen wij een filmpje lieten zien van zijn vroegere muziekleraar zei hij: "You put a lot of effort in this. This is really fun''."



Heb je er uit kunnen halen wat je wilde?

,,Toen ik na 55 minuten zei dat we moesten stoppen, omdat hij een show in de Ziggo Dome moest doen en het management al stond te zwaaien, wilde hij nog even doorgaan. Dat heb ik in tien jaar College Tour nog niet meegemaakt. Voor ons heel fijn, want het is geen cliché-interview. Hij ging er echt voor zitten, was heel open en ook fysiek was dat zichtbaar. Op een gegeven moment zat hij in een soort lotushouding in zijn stoel, zo van: kom maar op. Ik wist van te voren dat hij het lastig vindt om op sommige van zijn uitspraken terug te komen. Dat zei hij ook: ,,Ik roep soms iets wat vervolgens helemaal verdraaid gepubliceerd wordt." Ik vroeg om een specifiek voorbeeld. Hij heeft ooit geroepen dat het zijn ambitie is om groter te worden dan Adele. Dat wordt dan vervolgens door tabloids volledig uit zijn context gehaald. Hij wil dat zijn liedjes een heel groot publiek bereiken. Dat is ook Adeles streven. En daar schaamt hij zich niet voor."