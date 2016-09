Fans Shawn Mendes slapen bij Ziggo Dome voor 538 Live XXL

Minivarken Appie is plots rondbuikig filmsterretje

13:03 Minivarken Appie uit Oosterhout is een ster in de dop. De vrolijke viervoeter stond pas twee weken ingeschreven bij een castingbureau toen hij een hoofdrol in een nieuwe tv-serie kreeg. Baasje Hilda Oomen moet nog even wennen. ,,In de serie eet hij aan tafel, het was niet gemakkelijk hem dat thuis weer af te leren.''