Got Talent-ster Grace (12) wil gewonnen miljoen weggeven

Las Vegas

Naast de grote geldprijs krijgt Van der Waal ook haar eigen show in Las Vegas. Eind oktober geeft de tiener drie concerten in Planet Hollywood. Daar zingt ze ongetwijfeld het zelfgeschreven I Don't Know My Name, waarmee ze de harten van heel Amerika veroverde bij haar auditie. Sindsdien was ze volgens Amerikaanse media de gedoodverfde winnares van de talentenjacht.



Grace, die in New York woont en geen Nederlands spreekt, had vóór haar glorieuze auditie nog nooit voor een groot publiek gezongen. Ze wist bovendien pas kort van tevoren dat ze het ging doen, want haar moeder had Grace stiekem aangemeld.