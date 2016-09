'Half-Hollandse Grace (12) gaat America's Got Talent winnen'

Ze zingt haar eigen liedjes

Talentenjachtkandidaten met zelfgeschreven nummers komen meestal niet ver. Dat geldt niet voor Grace, die alleen maar eigen liedjes ten gehore heeft gebracht.



Bij haar auditie zong ze I Don't Know My Name, dat ze bedacht terwijl ze wiskundehuiswerk aan het maken was. ,,Het gaat over hoe ik veel verschillende fases, stijlen en vriendschappen heb doorgemaakt'', zei ze tegen Rolling Stone. ,,En dat ik wil dat muziek mijn leven is, dat is wie ik ben."



Haar succes bij America's Got Talent is erg goed voor haar zelfvertrouwen. Grace durft haar eigen liedjes nu met het publiek te delen en plaatst regelmatig filmpjes op YouTube.