Het geheim van Lubach

Minister Ploumen afgebeeld als Superwoman. Een hilarisch dossier over aardbevingen in Groningen en een oneliner van premier Rutte die letterlijk gekopieerd is van Bill Clinton. De tweede aflevering van Zondag met Lubach bleek opnieuw de moeite waard, maar haalde het niet bij de eerste uitzending waarin wereldwijd gescoord werd met het bekende Trump-filmpje.



Toch was de euforie in de groepsapp van de redactie een dag later groot: ruim een miljoen mensen hadden gekeken naar satireprogramma, een record. ,,Normaal gesproken komt Pieter Klok, de uitvoerende producent, 's morgens op de app met de kijkcijfers, maar nu was Arjen als eerste", lacht Janine Abbring, eindredactie van het programma. Ze relativeert de jubel enigszins. ,,We beseffen heus wel dat het te maken heeft het Trump-filmpje een week eerder. Daardoor zal er vast een groepje geweest zijn dat heeft gedacht: hey, dat programma ken ik nog niet, laat ik eens gaan kijken."



Amper 250.000 kijkers scoorde het programma bij zijn debuutjaar in 2014. ,,Het succes van nu is het succes van de lange adem", vindt Irene van den Brekel van Human Factor TV, de producent. ,,NPO 3 heeft doorgezet en de VPRO heeft ons in het tweede seizoen in de lucht gehouden, ook in financieel opzicht. Het is fijn om te constateren dat de publieke omroep in bepaalde programma's investeert en doorzet."



Het programma beleeft inmiddels zijn zesde reeks. Abbring: ,,Ik heb altijd geloofd in dit concept. In Nederland was er ruimte voor satirische programma's. Bovendien zag ik het team dat Arjen samengesteld had: schrijvers met totaal uiteenlopende meningen. Die gemêleerde groep, ook politiek gezien, blijkt een gouden combinatie. Overigens schrijft Arjen net zo hard mee. Zonder hem zou het programma niet gemaakt kunnen worden. Hij drukt inhoudelijk behoorlijk zijn stempel. Bemoeit zich o-ver-al mee, op het irritante af."