Het kersverse tv-seizoen: tien om te zien

Heel Holland Bakt (Zondag, NPO 1, 20.20 uur)

Briljante bavarois, ingestorte taarten, cakes en koekjes om van te kwijlen. Natuurlijk kijken we uit naar de (mis)baksels van de nieuwe groep kandidaten. Maar minstens zo nieuwsgierig zijn we naar André van Duin, waarnemend presentator nu Martine Bijl herstelt van een hersenbloeding. De komiek belooft ons bescheidenheid.



Vlucht HS-13 (Zondag, NPO 3, 20.20 uur)

Het zorgeloze leventje van business babe Liv (Katja Schuurman, eindelijk weer eens in een vette hoofdrol) staat volledig op zijn kop als de vlucht die haar man Simon (Daniël Boissevain) heeft geboekt, neerstort. Neergepend door thrillerschrijvers Marion Pauw en Elle van Rijn. De verwachtingen zijn hooggespannen.



Zomergasten met Mark Rutte (Zondag, NPO 2, 20.15 uur)

Afgevinkt op de Zomergasten-bingokaart: bakken kritiek op de presentator (Thomas Erdbrink), de controversiële figuur (Dyab Abou Jahjah), de gast die 80 procent van de bevolking niet kent (Andrea Maier) en minstens 3 zapmomenten per interview. De laatste aflevering van het seizoen belooft in elk geval een ongewone te worden: onze premier schuift aan.



Dance Dance Dance (Zaterdag, RTL 4, 20.00 uur)

Van alle recente tv-wedstrijdjes met bekende Nederlanders was het visuele spektakelstuk Dance Dance Dance vorig jaar wat ons betreft verreweg de leukste. De deelnemende sterren gingen écht diep door het stof met een hoog dansniveau als gevolg. Voldoende markante duo's in seizoen 2, zoals Ferry Doedens en Inge de Bruijn.



De Jopie Parlevliet (Zaterdag, RTL 4, 22.00 uur)

Jörgen Raymann is klaar met zijn alter ego Tante Es, Richard Groenendijk gelukkig niet met Jopie Parlevliet. De no-nonsense Rotterdamse, heilig overtuigd dat ze de nieuwe Mies Bouwman is, ontvangt weer een keur aan bekende gasten in haar alles behalve glanzende showdecor ('Pleurt op! Jopie wil marmer, een ouderwetse kandelaar en een opgezette hond!'). Hopelijk worden de gesprekken weer even lekker ongemakkelijk als vorig jaar.



Roots (Zondag, RTL 4, 20.00 uur)

Emmy Award winnende, peperdure en gelikt gefilmde 4-delige remake van de gelijknamige legendarische miniserie die in 1977 insloeg als een bom. De finale is samen met een aflevering van M*A*S*H en Dallas nog altijd het best bekeken tv-programma in de VS ooit. Anno 2016 wordt het verhaal over de Gambiaanse slaaf Kunta Kinte die in de 18de eeuw werd verkocht aan Amerika, met heel wat meer expliciet geweld getoond dan toen.



Zondag met Lubach (Zondag, NPO 3, 21.55 uur)

Seizoen 5 alweer van de onlangs nog met een Zilveren Nipkowschijf bekroonde satirische late nightshow van de VPRO. Wij genoten alvast van het nostalgisch gekleurde aankondigingfilmpje in de stijl van de tekenfilmklassieker Ducktales. Zo eens kijken of Arjen Lubach in de huidige race om het Witte Huis met evenveel scherpte de aanval op Donald Trump opent als zijn Amerikaanse collega-grappenmakers.



Verjaagd door de Oorlog: De Gevaarlijke Reis naar Europa (Zondag, RTL 4, 21.55 uur)

,,Maatschappelijk relevant zijn is heel belangrijk voor RTL 4'', riep programmabaas Erland Galjaard onlangs nog tijdens een najaarspresentatie. Dat de zender meer wil zijn dan Geer en Goor en GTST, zien we zondag met deze zeer confronterende documentaire over de vluchtelingencrisis, oorspronkelijk van de BBC, waarbij de makers de vluchtelingen zelf camera's hebben gegeven om hun helse tocht in beeld te brengen.



Ik Vertrek (Zaterdag, NPO 1, 22.35 uur)

Geen tv-seizoen is compleet zonder een nieuwe serie Ik Vertrek. En vanavond belooft direct een prachtaflevering te worden over het echtpaar Sjaak en Irma die met hun 17 papegaaien en 2 teckels naar Hongarije verkassen voor een boerderijleventje. Dat Sjaak die hele boerderij nog nooit heeft gezien, is daarbij absoluut geen obstakel.



TV Show (Zondag, NPO 1, 21.20 uur)

Ivo Niehe krijgt al jaren de kritiek dat hij een tikkeltje te vol is van zichzelf, de interviews scherpte en diepgang missen en zijn TV Show qua snelheid en verpakking niet meer van deze tijd is. Maar ja, het programma is al ruim 35 jaar een belachelijk groot succes. Zijn eerste bezoek dit seizoen is aan de Amerikaanse discokoning George McCrae die in Limburg de liefde van zijn leven vond.