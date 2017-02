Ho, Marc, stop! Voor je verder gaat in Boer zoekt Vrouw, even een tip van iemand die het beste met je voor heeft: houd op met alles in te vullen voor de dames. Echt hoor, doen. Natuurlijk is het goed als je er een beetje rekening mee houdt of de vrouw van jouw dromen kan aarden in Zambia. Net zoals het geloof voor Riks steeds weer terugkeert op zijn keuzemomenten.



Maar ga alsjeblieft niet uit angst en onzekerheid - want dat is het - jezelf nu al gek maken met de vraag: wat als er iemand voor mij naar Afrika verhuist en vervolgens doodongelukkig wordt en ik ook? Kom op man, vertrouw wat meer op je jezelf, je gevoel en op die vrouwen die je leuk vinden. Prima als je over een paar weken voor Annekim kiest, maar dan wel omdat je niet van die bos springerige krullen kunt afblijven en omdat ze zo gepassioneerd praat over het redden van weesolifantjes. Alsjeblieft níet omdat ze toevallig al in Zambia woont en daarom de klap wat minder groot is voor haar als het tussen jullie toch niet blijkt te werken.



Zo, dat moest ik even kwijt na die aflevering van vanavond. Niet omdat ik het nou allemaal zo goed weet, helemaal niet zelfs. Maar omdat ik Marc - en Olke, Riks, Herman en David - het zo gun dat ze de liefde vinden. Dat 'maatje' of die 'arm om je heen', zoals ze zelf graag zeggen. Normaal krijg ik spontaan jeuk van dat soort uitspraken, maar deze boeren kunnen een potje breken bij mij.