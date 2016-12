Hoe Marieke in Late Night Luuk Ikink deed vergeten

2016 was een spannend jaar voor de 30-jarige Marieke Elsinga. Ze zat gebeiteld bij radiozender Qmusic, waar ze begin 2013 een baantje bemachtigde door de dj-zoektocht Q-college te winnen. Ze was blij bij RTV Noord-Holland, waar ze twee keer per week een tv-programma maakte. Toch zei de in Gouda geboren brunette beide banen ineens vaarwel: Marieke werd de nieuwe sidekick van Humberto Tan in RTL Late Night. Het was voor de kijkers even wennen, maar nog geen vier maanden na haar debuut heeft ze voorganger Luuk Ikink doen vergeten. Vier redenen waarom Marieke een schot in de roos was voor Late Night

Ze is grappig

Vrouwen zijn flink in de minderheid onder talkshowgasten en -presentatoren in Nederland. Grappige vrouwen zien we in praatprogramma's zelden. Marieke is een welkome uitzondering. Niet elke grap is raak, maar fris is haar humor wel.



Al in haar tweede aflevering Late Night zette ze de toon. Marieke kwam met een oplossing voor mensen die in het openbaar een wind moeten laten, maar niet geroken willen worden. ,,Maak met je hand een kommetje om je bil'', begon ze. ,,Dan laat je de scheet, zodat hij erin zit. Dan kun je hem zo laten schieten. Maar wat het beste werkt: dat je hem opsnuift.'' Humberto kwam niet meer bij.



Het is schaamteloze poep- en plashumor die we bij Jeroen Pauw niet snel zullen zien. Maar Marieke doet het netjes. Bovendien: piemelgrappen zijn niet voorbehouden aan mannen. In dat kader is Elsinga eigenlijk heel geëmancipeerd bezig. Zoals Chantal Janzen die een boer laat in de Rivella-commercial of de Amerikaanse Amy Schumer die in haar show de ene scheet na de andere laat. Ook bij Marieke kan alles en dat maakt het spannend.