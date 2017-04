'Idols is slachtoffer van het eigen succes'

Idols keerde vorig jaar terug op de buis na een afwezigheid van acht jaar. De jubel was groot toen bekend werd dat de eerste uitzending ruim anderhalf miljoen kijkers kende. Dit seizoen was dat aantal bij het begin al gehalveerd.



,,De rondes tussen audities en liveshows scoren altijd minder bij alle talentenjachten, maar Idols zit wel erg laag nu", stelt jurylid Martijn Krabbé.



,,Er wordt online ook wel naar gekeken, maar het mooie van lineaire tv is onder meer dat je tijdens de uitzending met iedereen van gedachten kunt wisselen via social media. En het is leuk om met je familie en huisgenoten samen te kijken. We hebben bovendien goede talenten in de race. Ik vind het vervelend voor ze, maar ook voor het team en voor Ruben en Lieke want ik had ze meer gegund. Hopelijk trekken de liveshows weer wat aan."



Eiland

Een verklaring is niet zomaar voorhanden, stelt Jamai. ,,Als ik dat wist, zat ik nu op een privé-eiland. Misschien hadden we nog een jaartje moeten wachten, maar dat weet je van te voren niet, zeker niet omdat het bij de terugkeer zo goed scoorde. En bij The Voice maakt dat niets uit. Al programmeer je dat deze zomer, kijken er weer twee miljoen. Zorgen maak ik me niet. De vlag hangt nog niet halfstok bij RTL5."



Toch moeten de wenkbrauwen zich bij de zenderbazen, die op dit moment niet willen reageren, in een zorgelijke frons plooien. ,,Met Expeditie Robinson en Oh Oh Cherso is bewezen dat een miljoenenpubliek mogelijk is", stelt voormalig TV-baas Fons van Westerloo. ,,Kijk, de jeugd bereiken is lastig, kijk ook naar NPO 3. Die groep is beperkt. Voor de kleinere zenders is het belangrijk dat de adverteerders hun doelgroep bereiken. Het marktaandeel is essentieel voor je succes. Voor programma's als Temptation Island is 400.000 kijkers niet zo slecht. Voor Idols wel, al is de vraag hoeveel geld ermee gemoeid is. Als het duur is, moet de zender zich met 300.000 kijkers achter de oren krabben. Het wrange is dat The Voice, dat zo succesvol is, eigenlijk een aftreksel is van Idols, de voorloper. Alleen is er met het draaien van de stoelen een nieuw elementje aan toegevoegd. Idols is dus eigenlijk het slachtoffer van het eigen succes."