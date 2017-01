In de Vlaamsche Pot krijgt theaterversie

,,Met In de Vlaamsche Pot hebben we een waardige opvolger gevonden voor Boeing Boeing, de klucht waar we momenteel mee door het land reizen", zegt producent Arijan van Bavel van Theater van de Klucht. Naast producent is hij ook als acteur aan de klucht verbonden. Hij neemt de rol van Frits voor zijn rekening, in de serie gespeeld door Frans van Deursen. Ook Bas Muijs gaat een rol vertolken in de theaterkomedie.

Arijan: ,,We gaan hiermee ook een nieuwe uitdaging aan, want eerdere jaren hebben we alleen bestaande Britse kluchten naar het toneel gebracht. Met In de Vlaamsche Pot laten we voor het eerst een eigen klucht schrijven. Met Haye als schrijver kan dat toch niet misgaan."