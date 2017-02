Josine raadt Het Geluid en wint 37.800 euro

Op 2 januari ging Het Geluid van start op de zender. In 26 dagen zijn er 353 verkeerde antwoorden voorbijgekomen.



De tip die vorige week donderdag in de ochtendshow bij Mattie & Wietze werd gegeven, een cactus, was voor Josine de bevestiging van wat ze al dacht. ,,Dankzij de tip was ik vrij zeker van mijn zaak, aldus de winnares'. Q-dj Joep Roelofsen is benieuwd wat ze met het bedrag gaat doen. ,,Ik ga vooral eerst iets leuks doen en daarna mijn studieschuld ermee afbetalen!'.



Het laatste geluid dat in 2016 werd geraden was 'het klikken van een verfroller op de beugel', dat de winnaar 19.100 euro belastingvrij opleverde. De winnaar kwam op het antwoord door een verborgen tip. Sinds afgelopen jaar geeft de jury van Het Geluid verborgen hints over Het Geluid op de social media kanalen van Qmusic.



Wat is Het Geluid?

Bij het radiospel krijg je -zoals de naam als zegt- een geluid te horen. Als je weet wat het is, dan win je het bedrag dat Het Geluid op dat moment waard is. Standaard is Het Geluid 2.500 euro waard en elke keer dat er op Q-music een fout antwoord wordt gegeven, wordt Het Geluid 100 euro meer waard.



Het populaire raadspel is samen met het Foute Uur in 2005 overgewaaid vanuit het Belgische Qmusic. Het concept is niet nieuw. Ook in het buitenland hoor je een spel als 'The Secret Sound' en op de Nederlandse radio bestond in de jaren 60 al een soortgelijk spel. Sinds die tijd zijn er diverse varianten ontwikkeld, zoals 'De lach van 10' op Radio 10 en 'Win met de Zin' op 538 en 'De Stemband' op Veronica.