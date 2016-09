Katja Schuurman krijgt het zwaar in thrillerserie Vlucht HS13

,,O nee. Ik ben totaal anders dan Liv. Ik ben veel onrustiger'', zegt Katja Schuurman over de hoofdrol die zij speelt in de serie Vlucht HS13. Ondanks haar kordate optreden krijgt zakenvrouw Liv het behoorlijk te verduren in de nieuwe thrillerreeks van de KRO-NCRV, die vandaag begint.



Haar echtgenoot Simon (Daniël Boissevain) wordt verondersteld vlucht HS13 naar Barcelona te hebben genomen. Het vliegtuig stort neer. Liv gaat voortaan als weduwe door het leven. Of is zij een vrouw die niet beseft dat haar echtgenoot een dubbelleven leidde?



Vliegtuigrampen

Vlucht HS13 is een Nederlandse bewerking van een Turkse serie die als titel Het einde had. De titel roept nogal ongelukkige associaties op met echte vliegtuigrampen als MH17 en MH370, maar hebben daar niets mee te maken.



Thrillerauteur Marion Pauw, auteur van een bestseller als Daglicht, deed de bewerking. ,,Ik heb samen met mijn collega Elle van Rijn eigenlijk alleen het uitgangspunt gebruikt. De originele serie is nogal wijdlopig en duurt veel langer dan onze reeks. We hebben er ons eigen stempel op gedrukt. Prettig was dat wij al vroeg wisten dat Katja Schuurman de hoofdrol zou spelen. Dat geeft meer houvast bij het schrijven.''



Ook Katja heeft even gekeken naar het Turkse origineel, dat daar een enorme kijkcijferhit was. ,,Een paar delen maar. Ik wilde niet in de val trappen om de Turkse collega te imiteren die mijn rol speelt. Bovendien vond ik de serie wel erg traag.''



Therapie

Pauw heeft ervaring in het bewer­ken van buitenlandse series. Zo was zij betrokken bij de Nederlandse variant van de reeks In therapie, die van oorsprong Israëlisch was. ,,Ook al werk je met het materiaal van een ander, dan nog komen je eigen ervaringen van pas. Ik ben zelf in therapie geweest, daar had ik veel baat bij toen ik die serie moest bewerken.''



Ook met deze serie greep Pauw voor een deel terug op haar eigen verleden. ,,Dat gaat bijna automatisch. Ook ik heb te maken gehad met scheiding en overspel. Ik ben bedrogen en ik heb bedrogen. Dat zijn ervaringen die het eenvoudiger maken om de personages over wie je schrijft beter te begrijpen.''



Vlucht HS13, NPO 3, 20.20 uur.