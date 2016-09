Keith Bakker: Johnny de Mol, Family Island is gevaarlijk

Bakker schrijft in een open brief dat hij alle respect heeft voor de manier waarop Johnny de Mol zijn programma's presenteert. Maar met Family Island begeeft de zoon van John de Mol zich op gevaarlijk terrein, meent Bakker, die zelf betrokken was bij de soortgelijke programma's Family Matters (2008-2010) en Van Etter tot Engel (2006).



,,De hele situatie is zo ongelooflijk gevaarlijk'', aldus Bakker, die in 2012 tot vijf jaar cel werd veroordeeld wegens seksueel misbruik van zeven meisjes en jonge vrouwen die in zijn kliniek hulp zochten voor hun eetstoornis.



'TV-jongens als jij en ik'

,,Werken met gezinnen die in de problemen zitten is een specialistisch terrein waar getrainde mensen zich mee bezig moeten houden, geen TV-jongens als jij en ik. En het werkelijke probleem voor de vier gezinnen die op locatie met ons komen zijn niet de opname dagen. Het is na de locatie-opname'', pent hij neer.



,,Het is in de dagen, weken, maanden, jaren nadat deze 'gekke' mensen op een verafgelegen en geïsoleerde plaats vaak op de schandpaal genageld worden door ons en de montage mensen, dat de problemen pas echt beginnen. Door op de tv te verschijnen maakt het alleen maar erger voor hen. De aandacht is vaak leuk voor borderliners die op tv willen zijn en ons soort programma's zijn het perfecte podium voor ze. Maar ze zijn wel integer in hun hulpvraag. Dat geloof ik zeker wel.''



Delicate processen

Bakker zegt ook spijt te hebben dat hij Family Matters en Van Etter tot Engel heeft gemaakt. ,,Reality-tv is gevaarlijk, in het bijzonder als je begint met het laten zien van bijzonder moeilijke en delicate processen waar mensen doorheen gaan als ze zich in een crisissituatie bevinden. This is a job for professionals.''



De Amerikaans-Nederlands voormalig hulpverlener ziet zichzelf niet als slachtoffer. ,,Ik vond het leuk om een tv-goeroe te zijn, maar het liep slecht af. C'est La Vie.''



De eerste aflevering van Family Island werd gisteravond door 898.000 mensen bekeken.