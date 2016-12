Kimberly: Nina mag Idols-trofee aan mij geven

De Bergambachtse Nina, die nagenoeg werkloos thuiszit, vertelde gisteren aan AD.nl dat ze niet houdt van de spotlights. De introverte nachtegaal wilde Idols wel winnen, maar vond in haar hart dat de winst naar iemand anders moest gaan. ,,Die zou er waarschijnlijk meer uit hebben gehaald en er gelukkiger van zijn geworden'', zei ze. De zangeres blijft muziek maken, maar succes is niet haar doel.



Runner-up Kimberly vond de uitspraken 'heel heftig', zegt ze tegen deze site. ,,Ik had liever verloren van iemand die wel gemotiveerd is om hits te scoren'', vertelt ze. ,,Mijn leven stond in het teken van Idols, ik wilde enorm graag winnen. Ik had een carrièreplan, ik had alleen nog publiek nodig. Nina stond er juist heel luchtig in en dat is oké. Maar ik had graag haar exposure gehad, waar nu niks mee gebeurt.''