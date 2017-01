Manuel Venderbos loopt naakt Boulevardstudio in

Presentator Beau van Erven Dorens, die uitriep dat Manuel zich 'kranig weerde', voegde zich snel bij het gezelschap.



Manuel bleek aandacht te vragen voor een item van zijn programma Galileo, waarin experimenten worden behandeld. Hij hoopt in Nederland een onderzoek te herhalen dat eerder in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is gedaan. Daaruit bleek dat collega's significant beter presteren als ze naakt zijn. ,,Je voelt je kennelijk vrijer en bent eerlijker zo open en bloot.'' Hij is benieuwd of dat ook voor Nederlandse collega's geldt en zoekt medewerkers.



Tafeldame Anouk Smulders gaf het pikante stukje tv nog een zetje door toe te voegen dat Manuel 'een goed stel billen' heeft. Nadat hij in zijn adamskostuum een rondje voor de camera draaide, kreeg Manuel een witte badjas aangereikt.