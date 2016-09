Marlijn baalt van laatste Danni Lowinski

Vier jaar lang kroop de veelzijdige blondine, die onder meer te zien was in Wie is de Mol? en zangeres is van de band Miss Molly & Me, in de huid van de budgetadvocate Miss Lowinski. ,,Bij Danni begon het allemaal voor mij, vier jaar geleden'', blikt ze terug. ,,Ik heb zoveel mogen leren. Met fantastische mensen mogen spelen. Ik heb door Danni geleerd wat hard werken is. Er zijn deuren voor me open gegaan, dankzij haar aanstekelijkheid en enthousiasme.''



De Ster

Ondanks de beslissing om de stekker uit de serie, die een van de populairste titels op SBS6 is, te trekken, bedankt Marlijn Talpa en SBS6 voor de enorme kans. ,,Mocht je Danni en mij nog een laatste dienst willen bewijzen, stem dan voor ons voor de Zilveren Televizier-Ster.''



Volgens SBS ligt de focus van de zender op andere dramaseries. ,,Zoals Dokter Tinus en Celblok H'', laat een woordvoerder weten. Die titels trokken meer kijkers. ,,Het laatste seizoen van Danni Lowinski scoorde minder dan een miljoen kijkers per aflevering, terwijl Celblok H en Dokter Tinus meer dan een miljoen kijkers per aflevering trekken.''



Volgende maand is Marlijn op de KRO-NCRV te zien, in het programma De Dolende Dertiger. Samen met bekende (bijna) dertigers onderzoekt ze tegen welke uitdagingen dertigers tegenwoordig aanlopen.