Miniserie over O.J. Simpson grote winnaar Emmy's

Het was met 32 graden afzien op en rondom de rode loper. Vanwege de hitte moest één toeschouwer met uitdrogingsverschijnselen worden afgevoerd. De Primetime Emmy Awards, zoals ze voluit heten, zijn de meest bekende telg van de Emmy-familie. Eerder in de week vonden al de Creative Arts Emmy's plaats, waarbij onder andere geluidsmensen en kostumonderwerpers in de prijzen vallen. Ook zijn er bijvoorbeelde International Emmy's en de Daytime Emmy's, die op andere momenten in het jaar worden uitgereikt.



De eerste prijs van de avond ging naar komiek Louie Anderson voor zijn bijrol in de comedyserie Baskets. Hij speelt daarin de vrouw Christine Baskets. Anderson heeft zijn werk voor de serie eerder 'de rol van zijn leven' genoemd. Kate McKinnon kreeg de award voor beste bijrol in een komedie voor haar werk in sketchprogramma Saturday Night Live. McKinnon is onder andere bekend om haar vertolking van Hillary Clinton en ze bedankte de Democratische presidentskandidaat in haar speech. Het campagneteam van Hillary feliciteerde McKinnon en liet weten dat Hillary 'ook een groot fan' van de actrice is.



The People vs. O.J. Simpson

De beste miniserie is American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson. De serie over de rechtszaak tegen de voormalig American football-ster verzilverde vijf nominaties in de categorie miniseries. Courtney B. Vance (beste acteur), Sarah Paulson (beste actrice) en Sterling K. Brown (beste mannelijke bijrol) wonnen Emmy's voor hun werk in het door critici gelauwerde programma.



Ook David Schwimmer en John Travolta, beide in de serie te zien, waren genomineerd. Schwimmer speelt Robert Kardashian, de in 2003 overleden vader van realityster Kim Kardashian die Simpson vertegenwoordigde. Verder werd de serie bekroond voor het Beste script van een aflevering.



Nieuwe records

Actrice Julia Louis-Dreyfus schreef geschiedenis: ze won haar achtste Emmy. Louis-Dreyfus kreeg de award voor de rol van president Selina Meyer in Veep. Het was haar vijfde Emmy voor deze rol, een record. In haar speech grapte ze dat Veep de scheidende lijn tussen politiek en comedy heeft vervaagd. 'Ik wil graag mijn persoonlijke excuses aanbieden voor het huidige politieke klimaat', aldus Louis-Dreyfus. 'Ons programma begon als politieke satire maar voelt tegenwoordig meer aan als een ontnuchterende documentaire'. Veep werd ook verkozen tot beste komedie.



Game of Thrones brak ook een record: de serie heeft inclusief de twaalf Emmy's van dit jaar nu 38 beeldjes binnen. Naast de awards die de serie eerder deze week won, sleepte 'GoT' zondagavond prijzen voor beste regie van een dramaserie en beste script van een dramaserie in de wacht. Ook is GoT voor het tweede jaar op een rij verkozen tot beste dramaserie. Het oude record stond op naam van de comedyserie Frasier, die in totaal 108 keer werd genomineerd en 37 keer won.



Downton Abbey, waarvan een paar maanden geleden de laatste aflevering te zien was, viel ook in de prijzen: Maggie Smith kreeg de Emmy voor best actrice in een dramaserie. Ben Mendelsohn sleept een prijs in de wacht voor streamingservice Netflix: beste bijrol in de serie Bloodline. Mendelsohn had niet verwacht te winnen en was niet aanwezig om zijn prijs in ontvangst te nemen. Netflix maakte deze week bekend dat het komende, derde seizoen het laatse zal zijn voor Bloodline.



In de categorie beste acteur en actrice vielen verder Rami Malek (Mr. Robot) en Tatiana Maslany (Orphan Black) in de prijzen.



