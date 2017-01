Mollen, niet aan je neus friemelen als je liegt

In de gaten houden

Sigrid ten Napel. Kwam van alle deelnemers het minst aan het woord en houdt zich ook tijdens het spel opvallend gedeisd. Ze is een mondige actrice! Niet te vertrouwen die quasi-introvertelingen.



Losse observaties

Wist Jeroen Kijk in de Vegte nou wel of niet van die envelop aan die boom? Je hoort hem bijna hardop denken: 'Dit komt wel héél dom over. Weet je wat, ik draai me om en pak hem alsnog voor de geloofwaardigheid. Nu nog aan mijn verbaasde blik werken.'



Imanuelle Grives is een heerlijke verschijning. Nu maar hopen dat ze het ver schopt, want ik zie in haar absoluut geen Mol. Is ze veel te oprecht springerig en enthousiast voor. Scherp blijven meid!



Zou dit seizoen weer een set tortelduifjes hebben opgeleverd, net als vorig jaar met Taeke Taekema en Airen Mylene? Yvonne zegt dat ze het 'erg leuk had met Vincent op de slaapkamer'. En de choreograaf even later tegen Art: 'Het gaat prima hoor, heb alleen niet zo goed geslapen.'



Wie is de Mol? begon in Portland, ook wel 'City of roses' genoemd. En zien we in de leader Roos voor een rozenstruik staan? Argh, ik word nu al paranoia...



