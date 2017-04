Najib Amhali presentator van programma 'Little Big Stars'

In het programma, dat dit najaar te zien is bij RTL 4, stelen kinderen tussen de 3 en 12 jaar de show met een bijzonder talent of uitgesproken passie. De programmamakers benadrukken vooral dat er geen verliezers zijn. ,,Ieder kind is een winnaar!"



De 46-jarige cabaretier kan niet wachten om alle verschillende acts te zien. ,,Ik ben heel benieuwd naar wat er allemaal voorbij komt. Bizar wat die kids kunnen en laten zien... Van dansen en zingen tot trucs op skateboards of met een basketbalring. Ik laat me graag verrassen!”



Little Big Stars is de Nederlandse versie van het Amerikaanse tv-succes Little Big Shots.