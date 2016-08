Nieuwe boeren weten 3 miljoen kijkers te boeien

1.069.000 mensen zien Sylvie Meis héél even ontroerd

27 augustus Het openhartige interview dat presentatrice Sylvie Meis (38) gaf in Linda's Zomerweek wist gisteravond ruim 1 miljoen kijkers te boeien. Linda de Mol voelde La Meis in haar zomertalkshow aan de tand over haar drukke leven en constateerde dat de ex van Rafael van der Vaart haar onbevangenheid is kwijtgeraakt.