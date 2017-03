Nieuwste aanwinst Sesamstraat is autistische Julia

Volledig scherm De autistische muppet Julia © AP Voor Stacey Gordon, die de stem vertolkt van Julia, is het een erkenning van kinderen met autisme. Ze heeft zelf een autistisch zoontje en noemt de positieve invloed die Sesamstraat heeft op kleine kinderen. ,,Als de vriendjes van mijn zoon via Sesamstraat kennis hadden kunnen maken met autisme dan hadden ze misschien niet angstig gereageerd op mijn zoontje", zegt Gordon tegen Daily News.

In de eerste aflevering maakt Julia kennis met het personage Pino, die in de VS Big Bird wordt genoemd. Elmo legt aan Big Bird uit dat Julia een beetje stil is omdat ze even moet wennen aan het maken van nieuwe vriendjes. ,,Ze doet soms gewoon wat langer over de dingen", zegt Elmo.

Julia bestond al wel in gedrukte en digitale illustraties, ze was de hoofdpersoon van een workshop van Sesamstraat getiteld: 'Sesamstraat en Autisme: zie verbazingwekkende dingen in alle kinderen'.