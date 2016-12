Nina: Iemand anders had Idols moeten winnen

Bijbaan

Den Hartog hoopt dat het publiek haar eigen gitaarliedjes ooit hoort, maar het is onduidelijk of dat gaat gebeuren. ,,Het is nog erg vaag wat we gaan doen'', zegt Nina, die niet precies weet wat ze mag vertellen van haar platenlabel. ,,Het is bijvoorbeeld niet zeker of we een album gaan maken.''



Het is wel zeker dat Nina na de zomer gaat studeren ('geen idee wat') en dat ze muziek dan als bijbaan ziet. ,,Dat zou ideaal zijn. Muzikant zijn is een onzeker bestaan. Als je drukt bent, is het fijn. Maar het is afwachten als het niet druk is en daar houd ik niet zo van.''



Geen hoge verwachtingen

Nina wil haar fans vragen om 'nog even geduld' te hebben. ,,En om niet te hoge verwachtingen te koesteren.''



Nina heeft geen haast en hoeft niet te scoren. ,,Succes is niet mijn doel. Of één iemand mijn muziek mooi vindt of 100.000 mensen, ik ben even gelukkig.''