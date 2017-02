NPO hoopt op Emmy voor show Floortje Dessing

In totaal heeft de NPO vijftien programma's uitgekozen voor de International Emmy Awards. In de categorie Jeugd zijn dat Skatekeet van de EO en de VPRO-programma's Alleen op de wereld en Freeks wilde wereld (I love Africa). In de categorie documentaires zet de NPO in op de De Europeaan (VPRO), De stakende stad (KRO-NCRV), Emma Wil Leven (BNN-VARA), Floortje terug naar Syrië (BNN-VARA), Langs de oevers van de Yangtze (VPRO), Schuldig (HUMAN), Tegenlicht: Cyberjihad (VPRO) en Vergeet mij niet (EO).

Rockie Awards

In de categorie drama stuurt de NPO de series Als de dijken breken (EO) en De zaak Menten (MAX) naar New York. In de categorie kunst vestigt de NPO zijn hoop op Het geheim van de Meester (AVROTROS), een serie met Jasper Krabbé. De Close Up-documentaire Verhoeven vs Verhoeven (AVROTROS) wordt ingestuurd voor de categorie kunstdocumentaires.



Naast de vijftien inzendingen die naar de International Emmy Awards worden ingezonden, draagt de NPO voor de Rockie Awards ook de korte animatie (Otto) van de NTR voor in de categorie Animatie.Langs de oevers van de Yangtze (VPRO) en de HUMAN-serie Schuldig maken deel uit van de selectie waarmee de NPO kans hoopt te maken op de tv-prijzen.