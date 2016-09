'Ook Timur Perlin stopt met show bij 3FM'

Minivarken Appie is plots rondbuikig filmsterretje

18 september Minivarken Appie uit Oosterhout is een ster in de dop. De vrolijke viervoeter stond pas twee weken ingeschreven bij een castingbureau toen hij een hoofdrol in een nieuwe tv-serie kreeg. Baasje Hilda Oomen moet nog even wennen. ,,In de serie eet hij aan tafel, het was niet gemakkelijk hem dat thuis weer af te leren.''