Peter R. de Vries over The Roast: Ik ben wel wat gewend

glazen huis Serious Request-dj's: De terreur moet niet regeren

20 december Ook in het Glazen Huis van 3FM Serious Request in Breda is het nieuws over de vermoedelijke aanslag in Berlijn doorgedrongen. Een vrachtauto reed daar in op een kerstmarkt bij de Gedächtniskirche nabij de Kurfürstendam. 3FM-dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende willen 'het terreur niet laten regeren' en laten het aan de muzikanten in het huis over of ze hun programmering willen aanpassen.