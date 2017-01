Pleun (17) noteert monsterscore in eerste live show The Voice

Toekomst Guus Meeuwis in The Voice of Holland onzeker

11:00 Guus Meeuwis weet nog niet of hij aanblijft als coach van The Voice of Holland. Dit vertelde hij vanochtend aan Lex Gaarthuis op Radio 10. De talentenjacht zorgt voor een volle agenda bij de zanger. ,,Het is de prijs die ik moet betalen."