Presentatoren Great British Bake Off stoppen ermee

Perkins en Giedroyc presenteerden de show sinds het begin in 2010. Het nieuws van hun vertrek komt in Engeland hard aan. Fans bedachten de hashtag Breadxit (bread exit), die al snel trending topic was op Twitter. Het is niet duidelijk of de Britse Janny en Robèrt (Paul Hollywood en Mary Berry) wel van de partij zijn als de show volgend jaar te zien is op Channel 4.



Love Productions en de BBC konden het niet eens worden over de prijs en over de koers van het programma in de toekomst. De BBC bood 15 miljoen pond (17,6 miljoen euro), maar de productiemaatschappij accepteerde geen biedingen lager dan 25 miljoen pond (29,3 miljoen euro).



De twee presentatrices zeggen 'geschokt en bedroefd' te zijn dat het programma gaat verhuizen. ,,De BBC heeft het programma groot gemaakt en het de kenmerkende warmte en charme mee gegeven'', aldus Perkins en Giedroyc. ,,Wij wensen de toekomstige deelnemers veel succes. Maar wij gaan niet mee.''



Omroep MAX-baas Jan Slagter liet maandag weten dat de transfer de komende drie jaar geen gevolgen heeft voor Heel Holland Bakt, de Nederlandse versie van het programma. MAX sloot onlangs na lang onderhandelen een contract waarmee de omroep tot 2020 de Nederlandse rechten in handen houdt.