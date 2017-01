Recordaantal kijkers voor Lubach na Trump-filmpje

,,Over de miljoen kijkers voor Zondag met Lubach gisteren. It's true. Fantastic", twitterde eindredacteur Janine Abbring over het kijkersaantal van 1.022.000. Alleen Ivo Niehe wist op hetzelfde tijdstip van ongeveer 21.30 uur meer kijkers te trekken. Naar zijn TV Show keken 2,01 miljoen mensen.



Lubach haalde afgelopen week in talloze landen het nieuws dankzij een speciale video voor de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. In het filmpje wordt Nederland op Trumpiaanse wijze geïntroduceerd bij de miljardair: ,,Dear Mr. President, welcome to this introduction video about the Netherlands. It's gonna be a great video. It's gonna be absolutely fantastic.''



Zondag met Lubach staat op de achtste plek in de kijkcijfer top 25, de TV Show op de vierde positie. Studio Sport Eredivisie trok de meeste kijkers, 2,90 miljoen. Het NOS Journaal van 20.00 uur en Planet Earth 2 maken de top drie compleet met respectievelijk 2,86 miljoen en 2,23 miljoen kijkers.