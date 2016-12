Richard Hammonds 'homofobe' ijsgrap schiet in verkeerde keelgat bij kijkers

De kerstaflevering van 'The Grand Tour', het nieuwe autoprogramma van het voormalige Top Gear-trio, is dit weekend bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Richard Hammond maakte tijdens de uitzending een - volgens kijkers - smakeloze grap, namelijk dat ijsjes voor homo's zijn.

In de zesde aflevering van de serie hadden Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond het over het interieur van een Rolls Royce. ,,Het enige probleem is dat je in zo'n auto onmogelijk van een Magnum met chocolade kan genieten", stelde Clarkson. ,,Dat maakt niet uit", reageerde Hammond vervolgens. ,,Ik eet geen ijsjes. Dat heeft te maken met hetero zijn."

Het publiek kon de grap wel waarderen en Clarkson en May reageerden zogenaamd verontwaardigd. ,,Zeg je nu dat alle kinderen homoseksueel zijn?" vroegen ze zich af. ,,Nee, er is niets mis met ijs. Maar een volwassen man die ijsjes eet, je weet wel...", antwoordde hij, waarna hij met zijn handen wat heen en weer bewoog om zijn punt te maken.

Serieus

Twitteraars gaan echter los op twitter en noemen Hammond zelfs een homofoob. 'Best zielig eigenlijk, dat Richard en co aandacht proberen te krijgen door homofobe grapjes te maken' en 'Als je je ooit hebt afgevraagd of homofoben echt klootzakken zijn: hier is een niet-grappige Richard Hammond', klinkt het gepikeerd.

Fans van de drie mannen vinden de ophef nogal overdreven. 'Stel jullie niet zo aan, het was gewoon grappig, of wacht: over homo's mogen we niet lachen!' reageert ene Roni sarcastisch.