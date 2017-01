Rico Verhoeven: Het liefst had ik Badr knock-out geslagen

Rick Brandsteder: Ik zit wel een beetje in het sekshoekje

25 januari Rick Brandsteder voelt vanavond kijkers en BN'ers aan de tand in De Nationale Sekstest 2017. Volgende week zien we hem weer tussen de vreemdgangers in Temptation Island. ,,Ik zit wel een beetje in het sekshoekje.''