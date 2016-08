RTL pakt uit met Albert in RTL Live, comeback Jensen en Wes en Yo

Jensen maakt zijn comeback. De presentator gaat weer aan de slag voor RTL5. ,,Ja jongens, ik zat dus in Amerika. Ben heel blij terug te keren op tv.'' Hij gaat een programma presenteren in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen.



Linda de Mol komt met een nieuw programma The Story of My Life. RTL-directeur Erland Galjaard ziet er een potentiële wereldhit in. In de nieuwe show blikken bn'ers die oud geschminkt zijn terug op hun leven nu. De eerste aflevering is met Wesley en Yolanthe.



Albert Verlinde werd vanmiddag ook bevestigd als tweede presentator bij RTL Live. Hij gaat samen met Angela Groothuizen het middagmagazine doen.

RTL4

Op RTL4 wordt weer ingezet op de grote shows. Zo nemen de duo's Antje & Romy Monteiro, Ferry Doedens & Inge de Bruijn, Jeroen & Dany van der Boom, Kees Tol & Annemarie Keizer, Buddy Vedder & Robin Martens het tegen elkaar op in het tweede seizoen van de danscompetitie Dance, Dance, Dance.



De vrijdagavond is aan Johnny de Mol en Wendy van Dijk, die in Superkids de kijker meenemen in de wereld van de meest getalenteerde kinderen.



Vanaf 3 september is de late zaterdagavond aan het alterego van cabaretier Richard Groenendijk in De Jopie Parlevliet Show. Groenendijk kruipt voor het tweede seizoen in de huid van de Rotterdamse dame.



Na een succesvol eerste seizoen Herrie in Hotel Spaander komen Herman den Blijker en Meneer Reimers terug. Vanaf 31 augustus zie je hoe zij iedere woensdagavond bij RTL 4 de strijd aangaan om Grand Café De Bosbaan in Amsterdam nieuw leven in te blazen.



In zijn tijdelijke villa in Los Angeles ontvangt Jeroen van Koningsbrugge vanaf 31 augustus elke week een bekende artiest om samen te werken aan zijn debuutalbum. Waylon, VanVelzen, Typhoon, Nicky Romero, Nick Schilder, Gers Pardoel, Thomas Acda en Bart van der Weide en Dennis Huige (Racoon) vertalen samen met Jeroen persoonlijke verhalen naar muziek.

Logo AD Volledig scherm Jopie Parlevliet is terug. © RTL

RTL5

Vanaf 8 september barst de spannende strijd weer los in een nieuw seizoen van Expeditie Robinson. Bekende Nederlanders reizen samen met het presentatie-duo Nicolette Kluijver en Dennis Weening af naar de Filipijnen om alle controle uit handen te geven.



De personages Tjé (Géza Weisz), Hein (Javier Guzman) en Julian (Teun Kuilboer), bekend uit de succesvolle serie Bluf, zijn te zien in een nieuwe tiendelige comedyserie: 'All-in Kitchen'. Samen met Kiki van Deursen, Lisa Zweerman, Manuel Broekman, Kees Boot en Dirk Zeelenberg vormen zij de cast van de serie die draait om vriendschap, liefde, spanning, koken en een klein beetje poker.

Logo AD Volledig scherm Géza Weisz. © RTL

RTL8