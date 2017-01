Slordige afvallers Wie is de Mol? verraden zichzelf

Interview Kimberly: Nina mag Idols-trofee aan mij geven

31 december Idols-winnares Nina den Hartog (19) had in de finale van de RTL-talentenjacht best even mogen zeggen dat naar haar mening iemand anders moest winnen. Dat zegt Kimberly Fransens (24), die tweede werd bij de show. ,,Ze mag mij best die trofee geven.''