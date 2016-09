Soundos positief ontvangen als huiscomedian DWDD

,,Goed begin hoor, ik verheug mij op volgende week", schrijft ene Miriam enthousiast op Twitter. Ook Alfred kan de nieuwe huiscabaretière van de VARA-talkshow waarderen. ,,Ja, toch wel. Soundos start sterk." Toch zijn er ook negatieve geluiden te horen. Ene Romy twittert: ,,Gelukkig vinden familie, vrienden en Mathijs Soundos wel grappig."



Bekend gezicht

De 34-jarige Soundos is al een bekend gezicht op televisie en in de theaters. Sinds 2007 speelt ze bij het Amsterdamse Comedytrain en ook heeft ze al drie solovoorstellingen op haar naam staan. Als presentatrice was ze onder meer actief in het NPS-programma De meiden van haram en in Z@pplive. Ook deed ze mee aan het elfde seizoen van Wie is de mol? in 2011, waarin ze de finale haalde.



De huiscomedian krijgt elke vrijdag aan het einde van de uitzending het woord. Voor Peter Pannekoek waren ook Pieter Derks en Martijn Koning enige tijd actief als vaste caberetier in de talkshow van Matthijs van Nieuwkerk.