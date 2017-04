'Spider-man' Tobey Maguire maakt regiedebuut

Caravanverkoper Jos gaat er met 925.000 euro vandoor in Miljoenenjacht

2 april Jos uit Breda is de gelukkige winnaar van 925.000 euro in de spelshow Postcode Loterij Miljoenenjacht die vanavond werd uitgezonden. Nadat Jos 499 kandidaten wist weg te spelen, sleepte hij het gigantische bedrag in de wacht tijdens het zogenoemde Gouden Koffer Spel.