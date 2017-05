StadsMormels: Kijken meer dan waard

Twin Peaks in Nederland te zien bij Videoland

19 mei Het nieuwe seizoen van Twin Peaks is straks tóch in Nederland te zien. Videoland, het online-platform van RTL, heeft de rechten van de serie gekocht. De eerste twee afleveringen zijn te bekijken op maandag 22 mei vanaf 12.00 uur, dat is slechts enkele uren na de première in de Verenigde Staten.