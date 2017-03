Toekomst Rad van Fortuin nog onzeker

video Krachtpatser met één been bedwingt Ninja War­ri­or-hin­der­nis

23 maart In de nieuwe SBS6-hindernisspelshow Ninja Warrior duikt vanavond een kandidaat op met één been: de 35-jarige Michael Robbert Brans die in 6 jaar tijd drie keer kanker overwon. Zijn deelname aan het programma draait niet om winnen. ,,Ik wil laten zien dat een handicap geen beperking hoeft te zijn'', aldus de ijzersterke atleet die zich met enige aarzeling opgaf.