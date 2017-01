Undateables Joris en Margot vertederen kijkers tijdens jacuzzidate

The Undateables, te zien op NPO3, volgt mensen die op het gebied van daten wel een beetje begeleiding kunnen gebruiken. De 23-jarige Joris uit Delft deed eerder talloze kijkers smelten toen hij op zijn allereerste date meteen Margot (19) ten huwelijk vroeg. En ze zei nog 'ja' ook.



De opnames vonden plaats in augustus vorig jaar, maar gisteren was te zien dat de twee nog steeds een stelletje zijn. Na vijf dates ging Joris voor het eerst bij Margot thuis langs voor een high tea. De geliefden hadden elkaar duidelijk gemist, want ze omhelsden elkaar zo'n halve minuut lang.



Toen ze de nodige taartjes hadden genuttigd, kwam Margot met een plechtige mededeling. ,,Mag ik heel even wat zeggen, Joris?'', begon ze. ,,We gaan samen in de jacuzzi vandaag.'' Daar had haar vriendje wel oren naar. ,,Daar heb ik helemaal zin in!''



Wanneer de twee precies gaan trouwen is niet duidelijk. Maar ze proostten in het water wel met champagne op eeuwige trouw. ,,Ik zorg altijd voor jou'', zei Joris serieus. ,,Ja'', reageerde Margot. ,,En ik ook voor jou.''