Victor Mids lyrisch over nieuw seizoen Homeland

Wat maakt Homeland zo verslavend om naar te kijken?

,,Het is supergoed opgezet. Binnen het eerste kwartier weet je dat er van alles niet pluis is, zonder dat je er direct de vinger op kunt leggen. Vervolgens denk je steeds meer te weten wat er gaande is, maar dan word je toch weer op het verkeerde been gezet."



De complexe CIA-agent Carrie Mathison (Claire Danes) heeft bipolaire trekjes. Heb je affiniteit met haar?

,,Geen affiniteit, maar ik kan me goed voorstellen dat ze zich soms helemaal laat gaan. Iedereen kent wel de verschillende facetten van zijn of haar persoonlijkheid. Bij bipolaire stoornissen komt dit wel extreem naar boven. Het is herkenbaar dat je de ene keer heel impulsief bent en het andere moment helemaal gefocust bent op iets."



Je weet ook niet altijd of iets nou echt is of dat het aan Carries stoornis ligt.

,,Dat is heel knap gedaan van de makers, want je zit als kijker vanuit haar brein de puzzel op te lossen. Je weet dus nooit zeker of haar conclusies kloppen."



Waarom moeten we naar seizoen zes kijken?

,,Als ik voor mezelf spreek: ik ben natuurlijk illusionist. Ik ben er gek op om meerdere kanten van een verhaal te belichten. Veel Homeland-personages laten een voorkant zien in hun gedrag, maar aan de achterkant hebben ze nog een tweede eigen verhaal. Dat heb ik ook in mijn vak."



Jij hebt ook wel bepaalde skills die handig zijn voor een CIA-agent.

,,Sterker nog: ik geef al workshops aan het bedrijfsleven over hoe je leugens kunt detecteren en hoe je mensen met framing en psychologie een bepaalde kant op kunt sturen. Zo geven ze meer informatie van zichzelf weg zonder dat ze zich daar van bewust zijn. Wat we van illusies leren en hoe het er in ons brein aan toegaat, is voor veel vakgebieden interessant."



Moet je er aanleg voor hebben of kan iedereen het?

,,Het is een combinatie van een derde geluk, een derde talent en een derde doorzettingsvermogen. Ik ben echt niet hoogbegaafd of paranormaal. Ik heb wel altijd interesse gehad in hoe mensen met elkaar interacteren. Daarbovenop het ik geneeskunde gestudeerd en heel veel boeken gelezen. In de kern gaat het er eigenlijk om mensen lichamelijk of mentaal een andere ervaring te geven."



Komt jouw serie Mindfuck ook weer terug?

,,Ja dit jaar, met een paar nieuwe elementen die nog niet eerder zijn langsgekomen. Eerst begint volgende week een Duitse versie. Ik ben daarvoor een weekje bij de nonnen geweest. Ik kan nu net overleven in het Duits. Mijn Mindfuck boek staat al tien weken lang in de top tien. Als je de technieken die men in Homeland worden gebruikt interessant vindt, dan kun je die leren uit het boek."



Homeland, zondag NPO 3, 22.00 uur