Virginia (23) foetert op Peter Jan (66) om 'pestbende'

Peter Jan neemt zijn huishoudelijke taken - hij woonde ten tijde van de opnames met zijn gezin tijdelijk in het huis van zijn schoonvader - serieus. Hij stofzuigt de hond, zorgt dat het slaapkamertje van peuter Djelisa aan kant is en zorgt voor het avondeten.



Maar als zijn Virginia na een lange werkdag thuiskomt, is ze not amused. ,,Je had wel even op mogen ruimen. Even een doekje eroverheen... Moet je eens zien!'' Met een frons in haar voorhoofd betitelt ze de situatie als 'dromen zijn bedrog'. ,,Als je thuiskomt is het een pestbende.''