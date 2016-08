Viskweker Marc uit BzV blijkt goedbetaalde manager te zijn

De HTS'er met een academische graad in landbouweconomie is ook niet de eigenaar van de boerderij. De vraag rijst of de uitgenodigde vrouwen dan wel een toekomst met Marc in Zambia krijgen. ,,Dat hoeft niet per se. Hij is een wereldburger, dus het is niet uitgesloten dat hij ergens anders in de agrarische sector aan de slag gaat."



In het Boer Zoekt Vrouw-magazine dat vandaag uitkomt, zegt de boer dat hij in deze sector wil blijven werken. ,,Maar het hoeft niet te intensief te zijn. Ik vind het leuk als ik biologisch kan doen. En ik wil natuurlijk een grote trekker."



Volgens Quote stegen de uitgaven aan het management in Zambia de afgelopen jaren fors. In de ruim 650.000 euro zit ook de fee voor boer Marc. Ook zijn er bonussen uitgekeerd, maar of hij hier ook van geprofiteerd heeft, is onbekend.