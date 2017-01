Voorlopig geen nieuwe avonturen voor New Kids

,,We hadden het vast nog wel een keer kunnen uitmelken, maar er zijn nog zoveel andere dingen die ons ook vet lijken om te maken'', zegt Haars. ,,Het is goed zo.''



De regisseur sluit overigens niet uit dat de New Kids over een jaar of tien toch een comeback maken. Dat lijkt hem wel 'grappig'. ,,Dat ze allemaal grijs of kaal zijn en dertig kilo zwaarder door al die liters Schultenbrau en broodjes bakpao.''



Het regisseursduo Steffen Haars en Flip van der Kuil maakte tussen 2007 en 2009 drie seizoenen van de televisieserie New Kids. Daarna volgden twee films; New Kids Turbo en New Kids Nitro. Hun nieuwe film Ron Goossens, low budget stuntman - die niets met New Kids te maken heeft - draait vanaf donderdag in de bioscoop.