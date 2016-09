Voorspelling: vier afvallers van Expeditie Robinson

kijkcijfers Story Of My Life haalt niet de 1,5 miljoen waar De Mol op hoopte

6:02 De proefuitzending van The Story Of My Life op RTL4 is gisteravond door bijna 1,1 miljoen mensen bekeken. Dat is iets minder dan het aantal waarop producent John de Mol vooraf had gehoopt. Hij zei gisteren in De Wereld Draait Door blij te zijn met 1,5 miljoen kijkers.