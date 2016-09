Zanger Bob Fosko duikt in GTST op als zwerver

Begin jaren 90. Bob Fosko hoort dat zijn band De Raggende Manne is genoemd in Goede Tijden, Slechte Tijden. ,,Er werd iets gezegd als 'Ga je mee naar De Raggende Manne?' 'Nou nee', was het antwoord. Toen schreef ik voor de grap een soort open brief naar Hitkrant: Dat je een kaartje aanbiedt, oké, maar dat je dan geen zin hebt... Schande!"



Bijna 25 jaar later debuteert de acteur én nog altijd voorman van de Raggende Manne in de langstlopende soap van Nederland. Een opvallende zet van de zanger die zoals hij zelf zegt 'geïmproviseerde ontladingsrock' maakt en teksten als 'kramp in je kanis' en 'Zal ik jou eens even lekker in je bek schijten? Of heb je al poep, poep in je hoofd?' van het podium schreeuwde.



,,Ik ben hybride: én muzikant én acteur. Altijd geweest. Sommige mensen zullen zeggen: 'Wat doet híj nou in een soap?' Maar het is niet zo vreemd. Ik speel mijn hele leven al kleine en middelgrote rollen. In musicals, maar ook in televisieseries en films. Van mainstream tot crossover en arthouse. En ik doe al jaren commercials, ik heb totaal geen last van imagovrees. Bovendien keek ik destijds ook gewoon naar GTST. Ik beschouw het ook als een eer."



Zwerver Nico

Bob Fosko, pseudoniem voor Geert Timmers, duikt maandag voor het eerst op in GTST. Hij speelt Nico Versteeg, een voormalig topman in

het bedrijfsleven die aan lager wal is geraakt.



,,Noud heeft ontdekt dat Sacha iets van hem wilde, maar meer kan ik niet vertellen", zegt de acteur die zich meteen thuis voelde op de set. ,,Het is een leuke groep voornamelijk jonge mensen. Een soort familie. Vooralsnog is het een gastrol van vijf weken."



Rauw

Ondertussen blijft Fosko muziek maken met De Raggende Manne. De compromisloze band is op reünietour in de originele bezetting. ,,De rauwheid en directheid van de muziek spraken destijds aan. Jonge opstandige mannen stonden lekker mee te schreeuwen met de teksten. Inmiddels staan er opvallend veel vrouwen met een glimlach in de zaal. En ze nemen hun kinderen mee."



60 jaar is hij nu, maar nog altijd boordevol ideeën en plannen. Bob Fosko is veelzijdig, maakt als beeldend kunstenaar sculpturen over song­teksten en zingt voor de SP campagneliederen.



Al heeft hij nu nog niets gehoord van de partij.

,,Ja, misschien heb ik een warrig imago. Er wordt weleens gezegd: wat doet hij nou precies goed? Aan de ene kant stoort me dat een beetje, want mijn moeder zei het al: concentreer je nou op één ding. Maar ik ben te enthousiast over zo veel dingen, wil blijven variëren. Toen ik in de musical My Fair Lady speelde, vond ik dat fantastisch, maar na acht maanden en 220 optredens dacht ik wel: nu wil ik weer muziek maken. Mijn creatieve behoeften stillen."