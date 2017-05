Fietsersbond wil fietstunnel bij Kanaalweg/Tellegenlaan

VIDEO Zo redde de politie een 22-jarige vrouw uit hijskraan in Utrecht

9 mei Brandweer en politie waren gisteravond uren bezig om een 22-jarige verwarde vrouw uit een hijskraan in hartje Utrecht te krijgen. Op de beelden is te zien hoe de actie in het volle daglicht begon, maar eindigde in het pikkedonker.