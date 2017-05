1.000 geiten? Dat zien omwonenden landgoed Zuylestein niet zitten

Het college gaf al toestemming voor de bouw van de biologische boerderij voor 1.000 geiten. Het gemeentebestuur verleende de vergunning, omdat de boerderij binnen het bestemmingsplan valt. Tegenstanders kondigden aan tegen het besluit bezwaar aan te tekenen.

Dat is de formele weg, laat wethouder Gerrit Boonzaaijer weten. Veel meer wil hij er niet over zeggen. Voor 24 mei moeten de bezwaren zijn ingediend. ,,Dat zullen we ook zeker doen’’, aldus Jemima de Brauwere, eigenares van landgoed Zuylestein. ,,We pakken alles aan om de komst van de geitenboerderij met 1.000 dieren tegen te houden.’’

Zo zal De Brauwere morgenavond ook de raad toespreken. Ze krijgt bijval van een aantal partijen. ,,Ik wil de raadsleden nog eens wijzen op de gevaren. Behalve stank, geluid en fijnstof bestaat de kans op besmetting met Q-koorts. Iedereen weet hoe gevaarlijk dat is. Ik hoop dat de raadsleden gevoelig zijn voor mijn argumenten. Voor de exploitatie van het landgoed is dit ook nodig, want een paar kleine bedrijven zijn niet blij met 1.000 geiten als buren.’’

Boonzaaijer overlegt met betrokkenen en de provincie over een verhuizing van de geitenboerderij naar een andere plek binnen de gemeente en net buiten de gemeentegrenzen. Verhuizing naar de Gooyerdijk in Leersum is een optie. Maar ook een plek aan de Grote Maat bij Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede, wordt besproken.

